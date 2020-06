Hjørring sender 20 biler ud for at coronateste 3000 ældre

HJØRRING:Hjørring Kommune sender fra på onsdag 20 biler ud til 3000 hjemmeboende ældre for at teste dem for coronavirus.

Det oplyser Leif Serup, direktør for ældre-, sundheds- og handicapforvaltningen.

- Vi er af Styrelsen for Patientsikkerhed blevet rådgivet til det for at få et indblik i, om der skulle være nogle, som går rundt med smitte andre steder, end der hvor vi har konstateret, at smitten er, siger Leif Serup.

Et udbrud af virusset har ramt plejecentret Vendelbocentret i Sindal.

31 medarbejdere er hjemsendt, og 15 beboere er smittet. Én beboer, der var testet positiv for coronavirus, er afgået ved døden.

Tre af de 15 smittede beboere er indlagt.

Hjørring Kommune har iværksat et omfattende program for test af beboere og medarbejdere på kommunens øvrige plejecentre.

Der har været smittetilfælde på tre skoler, og senest er 11.000 mink på en minkfarm i området blevet aflivet, fordi besætningen var inficeret.

Ældre og syge, der bor hjemme og modtager hjælp fra kommunen, har hidtil ikke været omfattet af testprogrammet.

Men det bliver de nu.

- Vi har allieret os med 20 lægestuderende, der oplæres i at pode. Og så har vi 20 biler med chauffører, der fra onsdag morgen kører ud til de ældre.

- Vi kommer til at skulle teste borgerne to gange, så der vil gå to-tre uger, før vi er igennem, siger Leif Serup.

Han understreger, at det er frivilligt for de ældre, om de ønsker at blive testet.

Men direktøren håber, at personerne i målgruppen vil tage imod tilbuddet.

- For det handler jo også om, at vi skal tage nogle forholdsregler, hvis en person er smittet.

- Så er der jo fuld værnemiddel med visir, dragt, handsker og det hele, siger Leif Serup.

Det aktuelle smitteudbrud på Vendelbocentret trækker ifølge direktøren hårde veksler på de ansatte i hele ældreplejen, som skal dække af for de syge medarbejdere.

Hjørring Kommune har henvendt sig til nabokommunerne Frederikshavn og Brønderslev for at få hjælp til at opretholde bemandingen sommeren igennem.

/ritzau/