Hjørring Vandselskab anker landsretsdom

HJØRRING: Kommunalt ejede Hjørring Vandselskab A/S, der leverer drikkevand og kloakering, håber fortsat at slippe med en lavere skattebetaling. Derfor skal Højesteret nu tage stilling til en strid med Skat, som Østre Landsret har afgjort til Skats fordel.

Striden handler om værdien af det nordjyske vandselskabs ledninger og produktionsanlæg og dermed om, hvor store afskrivninger det nordjyske vandselskab kan trække fra, når skatten skal beregnes.

Her mener Hjørring Vandselskab, at afskrivningsgrundlaget og dermed skattefradraget er meget større, end Skats vurdering lyder på.

Østre Landsrets begrundelser i dommen giver de danske vandselskaber tro på, at de kan få medhold ved Højesteret.

Landsretten kritiserer nemlig Skats måde at beregne Hjørring Vandselskabs værdi og afskrivningsgrundlag på, men vælger ikke at tilsidesætte Skats skøn i sagen.

Hjørring Vandselskabs sag mod Skat har sammen med en tilsvarende sag anlagt af Hvidovre Vand A/S fungeret for prøvesager for alle de kommunalt ejede vandselskaber i Danmark.

- Her er et klokkeklart eksempel på lovsjusk. Politikerne bag vandsektorloven vil sikre forbrugerne det bedst mulige vand til den bedste mulige pris. Nu modarbejder skattelovgivningen de politiske intentioner ved at gøre vandet meget dyrere for forbrugerne. Det giver absolut ingen mening, derfor er det vigtigt at få prøvet sagen ved Højesteret, siger Allan Weirup, der er direktør i brancheorganisationen Danske Vandværker.

Hjørring Vandselskab har tidligere beregnet den årlige ekstraudgift per kunde som en konsekvens af Skats holdning til omkring 1000 kroner.

Denne merbetaling er allerede indregnet i de priser, som kunderne i Hjørring Vandselskab i dag betaler.