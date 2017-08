- Skulle have scoret mere

FODBOLD: Vendsyssel FF dominerede i 70 minutter, og det var rigeligt til at tage sejren i søndagens kamp på hjemmebane mod Brabrand, hvor holdet vandt med 3-0.

Emmanuel Ogude scorede to mål inden pausen, og i anden halvleg var det Jeppe Illum, der kunne score det sidste mål.

- Vi kom ikke særlig godt fra start og stod slet ikke så godt, som vi gjorde ude mod HB Køge senest. Men så får vi et lidt heldigt mål efter godt arbejde af Ogude, og efter den første halve time, så synes jeg, at vi begynder at sætte os på tingene, siger kantspilleren Lucas Jensen.

- Og vi burde nok have scoret endnu mere. Jeg skylder nok selv en enkelt, og det er der måske også andre, der gør. Men jeg er meget glad for vores sæsonstart, og jeg er meget glad for sejren, siger han.

Da Thisted samtidig sejrede med 2-1 på udebane mod Esbjerg, så er der nu lagt op til både lokal- og topbrag onsdag aften i Thisted, når rækkens nummer to tager imod rækkens nummer tre.

- Det bliver en rigtig spænende kamp. Thisted er et godt hold, hvor vi kender mange af spillerne. Og de er et bedre hold end det Brabrand-mandskab, vi besejrede i dag, siger Lucas Jensen.