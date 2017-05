- VI falder for langt tilbage

Fortuna endte med uafgjort i topkampen mod ærkerivalerne

HJØRRING: Det så godt ud for Fortuna Hjørring efter de første 45 minutter af søndagens topkamp mod ærkerivalerne fra Brøndby.

En perfekt udført frisparksdetalje havde givet holdet føringen på et mål af Laura Frank, og dermed var Fortuna i front af 3F-Ligaen.

Men i anden halvleg havde Brøndby masser af chancer, og det var ikke ufortjent, da rækkens topscorer, Nanna Christiansen, sikkert udnyttede en friløber til kampens slutresultat 1-1.

- Det er som om, at vi kommer til at bakke for langt tilbage efter pausen, selvom jeg havde sagt i pausen, at vi bare skulle fortsætte med det spil, vi havde leveret, siger træner Brian Sørensen.

Og Fortuna havde fundet rummene i første halvleg mod et Brøndby-mandskab, der efter scoringen skulle længere frem.

Men med det uafgjorte resultat er Brøndby stadig i front i mesterskabskampen inden det, der ligner en mesterskabsfinale imellem de to hold 17. juni i Brøndby.

- Som sådan er det jo fint, for vi får stadig en finale, hvor vi har chancen for at afgøre det hele, siger træneren.