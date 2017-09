FODBOLD: Selvom det blev til et knebent 1-2-nederlag i 3. runde mod SønderjyskE, så er Vendsyssels cheftræner overvejende tilfreds med sit holds ageren i kampen.

- Jeg synes, det var en god indsats. Vi tog en chance med mange nye i opstillingen, og jeg synes, de gjorde det fint, siger Erik Rasmussen.

- Vi er oppe mod et udemærket SønderjyskE-hold, og det er måske fortjent nok, at de vinder, men det er en meget lige kamp. Vi brænder trods alt også et straffespark undervejs, uddyber han.

Op til kampen havde han på forhånd bedyret en del rotation i et forsøg på at minimere skader til førsteholdsspillerne frem mod vigtige kampe i 1. division, og der var da heller ikke færre end 10 ændringer i startopstillingen i forhold til sidste kamp.

- Selvom vi havde mange nye spillere inde, så var der ikke nogen, der faldt igennem. Det taler for, at vi har en rigtig god bredde i truppen, siger Erik Rasmussen

- Der er selvfølgelig nogle mekanismer, der ikke helt er på plads og sådan, men alt i alt kan vi godt være indsatsen bekendt.

Efter nederlaget behøver Erik Rasmussen og kompagni altså ikke bruge kræfter på pokalturneringen længere og kan i stedet koncentrere sig om ligaen. Her ligger næste opgave og venter mandag aften, hvor Superliga-nedrykkerne fra Esbjerg kommer på besøg.