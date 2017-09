FODBOLD: Vendsyssel FF’s Kasper Povlsen har ét håb - udover sejren, forstås - når nordjyderne søndag eftermiddag tager imod Nykøbing FC.

- Vi skal helst godt fra start. Det vil vi gerne prøve, for det har vi ikke rigtigt haft for vane, siger midtbanemanden, der mener, at det er det mentale, der er rod til nogle af de dårlige starte, de har fået i sæsonstarten.

- Vi har et ungt hold, der ikke er sammenspillet, og så bliver man nemt ramt lidt mere, hvis den første tackling eller aflevering ikke sidder lige i skabet. Så tager det længere tid at ryste af sig.

Han minder dog også om, at Vendsyssel ikke har været dårlige fra start i hver kamp - og at de har formået at komme godt igen i de fleste af de kampe, hvor det har været tilfældet.

- Og det synes jeg jo faktisk siger endnu mere om vores hold - at vi har den moral og styrke, der skal til for at komme igen i sådan en situation, siger Povlsen.

Hvordan Vendsyssel starter - og slutter - kampen mod Nykøbing finder vi ud søndag 14:00, når kampen fløjtes i gang på Nord Energi Arena i Hjørring.