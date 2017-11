"Kysse-sygen" breder sig fra Hjørring

HJØRRING: Hjørrings nye julesang "Kys i Dejlige Hjørring" med Kejser Larsen Band er strøget direkte til tops på Dansktoppens 1. plads.

Det blev afsløret lørdag eftermiddag på DR P5 i programmet Dansktoppen - takket være lytterstemmerne kan det nordjyske band, som tidligere har huseret på 1. pladsen med en anden sang, glæde sig over at have lavet lidt af et julehit.

Sangen er blevet til i samarbejde med Hjørring Handel og musiker Jens Varmløse, der er en del af bandet.

Julehumøret har fået et ekstra løft hos event- og aktivitetschef Rikke Ejsenhardt, Hjørring Handel.

- Sangen er blevet liket, delt og kommenteret rigtig meget på de sociale medier. Det er lykkes os at lave en sang, der ikke kun bliver hørt i Hjørring men i hele landet. Det er sammen med byens nye julebelysning en fantastisk markedsføring af Hjørring. Vores mål har været at sætte Hjørring på landkortet, og det er vi jo kommet med en placering på Dansktoppen, lyder det fra en begejstret eventchef.

Sangen passer som fod i hose til Hjørrings nye satsning: Det store grantræ på Springvandpladsen i Hjørrings midtby er skiftet ud med et 15 meter højt kyssetræ, fyldt med 30.000 funklende LED-lys.

Og en tur gennem tunnelen i træet og et kys undervejs, får træets lys til at skinne rødt.

Hjørring Handels medlemmer har satset samlet to mio. kroner i ny juleudsmykning af byen.