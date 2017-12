10-årig var alene hjemme, da indbrudstyv kom

HJØRRING: Det er alle forældres frygt, og mandag skete det i Hjørring. Et barn var alene hjemme, da en tyv forsøgte at bryde ind i et hus på Bagterpvej i Hjørring.

Det var en 10-årig pige, som, ifølge Lokalpolitiet i Hjørring, var hjemme fra skole på grund af sygdom

Mens pigen kortvarigt var alene klokken 9.45, bankede det pludseligt på døren. Pigen åbnede ikke op, og kort efter blev husets terrassedør forsøgt opbrudt. Pigen løb hen til terrassedøren, hvor hun nåede at få et godt kig på tyven. Han stak med det samme af ved synet af pigen.

Den 10-årige har til politiet forklaret, at der var tale om 40-45-årig mand på ca. 170 cm med mørkt kort skæg. Han var iført en rød hue, en jakke, sorte handsker og skibukser. Han havde medbragt en sportstaske og et koben. Og så var han muligvis kørende i en orange varebil.

Nøjagtig beskrivelse af gerningsmanden

Hos Lokalpolitiet i Hjørring roser man pigen for hendes gode signalement.

- Stor ros for en nøjagtig beskrivelse af gerningsmanden. Nu har vi lidt spor at gå efter, og i og med at han var i gang med at brække op, så kan vi sammenligne sporene derfra med spor fra andre indbrud, siger politikommissær Lars Jensen fra Lokalpoliti i Hjørring.

Gå ikke i panik

Han opfordrer forældre til ikke at gå i panik, og at de i stedet taler med deres børn om, hvordan de skal reagere i en lignende situation.

- Tyvene banker på fordi de ikke regner med, at der er nogen hjemme. Derfor skal man blot give sig til kende. Man behøver måske ikke ligefrem at åbne døren, men sørge for at tyven ser eller hører, at der er nogen hjemme. Man kan kigge ud af et vindue. Tænde lys, hvis der er lidt halvmørkt. Tænde for radio eller fjernsyn og så ringe til mor eller far, råder Lars Jensen.

I tilfældet fra Hjørring var det alene synet af barnet, der fik tyven til at stikke af.