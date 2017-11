11 nye i byrådet

HJØRRING: Kommunalvalg giver mulighed for udskiftninger i landets kommuner. I Hjørring Kommune betyder det overståede kommunalvalg, at en tredjedel af byrådet bliver udskiftet.

Det er især hos Socialdemokratiet, at der har været gang i en større rotation. De går fra at have 12 (John Robert fratrukket) byrådsmedlemmer til nu at have 15. Det giver plads til tre nye, men derudover er der også udskiftning i partiet. En af de nyvalgte socialdemokrater er Thomas Klimek, der fik 622 personlige stemmer, internt i partiet kun overgået af borgmester Arne Boelt.

En tredje stemmesluger hos socialdemokraterne var den tidligere turistchef i Hirtshals Laila Zielke, der også stillede op til byrådet for første gang. Hun fik 470 stemmer.

Også Chelina Bagger, Carsten Andersen, Mogens Bjerre, Mehrsad Sadjadi og Michael Harritslev blev valgt ind som nye byrådsmedlemmer for Socialdemokratiet.

Det er dog ikke kun hos socialdemokraterne, at der har været udskiftning. Hos Venstre er Lone Olsen blevet valgt ind i byrådet, mens Konservative også har to nye repræsentanter i form af Mette Jensen og Kim Bach.

Hos Danske Folkeparti blev Michael Engbjerg valgt ind. Han er også ny mand i byrådet. De mange udskiftninger er ikke kun et resultat af, at borgerne i kommunen har ønsket forandring. Mange af ændringer skal ses i lyset af, at flere byrådsmedlemmer såsom Birthe Andersen, Lilli Damsgaard, Vibeke Haaning, Lene Gram Skjoldager og Kasper Maarup Andersen har valgt ikke at stille op igen.