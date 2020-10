12.500 mundbind indkøbt: Havnebyens handlende klar til torsdag

HIRTSHALS:På torsdag træder kravet om at kunder skal bære mundbind, når de handler, i kraft.

Hirtshals handel & Erhverv, HHE, gør sit til, at det kommer til at foregå uden bøvl:

- Vi tror at langt de fleste kunder husker at tage deres mundbind med ud at handle, siger handelschef Per Martensen.

- Men nogle kan sikkert komme til at glemme det og under alle omstændigheder er det en ekstra udfordring for vore kunder, som vi gerne vil hjælpe dem med. Vi har derfor indkøbt 12.500 mundbind, som vil stå klar ude i butikker, cafeer og restauranter torsdag morgen. Vi kan således tilbyde alle vore kunder et gratis mundbind, når de handler i vore virksomheder, tilføjer Per Martensen.

Rent praktisk foregår uddelingen af mundbind ved, at man lige indenfor døren i butikkerne/restauranterne møder et stativ, hvor man kan tage et mundbind inden man går videre ind. Sammen med mundbindet får man en pose, så man kan tage mundbindet med sig og tage det i brug, når man går ind i den næste butik eller restaurant.

- Hvor langt de 12.500 mundbind rækker ved vi ikke, men vi vil løbende vurdere behovet, også set i forhold til hvor lang tid denne restriktion kommer til at vare. Så må vi se om det bliver nødvendigt at indkøbe flere mundbind, lyder det fra handelschefen.