130 elever smittet - skole lukkes delvist

Forældre med børn på Muldbjergskolen har mandag fået denne besked fra skolen:

Midlertidig nedlukning af 0.-5. klasse på Muldbjergskolen og opfordring til test af alle elever

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag den 6. december 2021 givet kommunalbestyrelsen i Hjørring Kommune påbud om en midlertidig nedlukning af 0.-5. klasse på Muldbjergskolen.

Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der er udbrudt smitte med covid-19 på skolen. Der er ligeledes lagt vægt på, at smitten primært er udbredt på 0.-5. klassetrin, at smitten er accelereret hurtigt og det opleves, at smitten er ukontrollabel.

Det gør det nødvendigt at lave en midlertidig nedlukning for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19, jf. epidemilovens § 33, stk.

Påbuddet er gældende i 7 dage fra den 7. december 2021 til den 13. december 2021, begge dage inklusive. Medmindre Styrelsen for Patientsikkerhed inden da ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud.

Muldbjergskolen vil i denne periode være lukket for 0.-5. klasseelever og deres forældre eller andre pårørende. Elever der hjemsendes og i forvejen er nære kontakter, opfordres fortsat at lade sig teste med PCR-test.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler at alle skolens øvrige elever, personale og deres familier bliver testet mindst én gang i løbet af nedlukningen.

Nødundervisning

Fra tirsdag den 7. december til og med mandag den 13. december (begge dage inklusive) tilbydes eleverne i 0.-5. klasse nødundervisning. I vil modtage nærmere information herom fra Muldbjergskolen.

Nødpasning

Kommunen er forpligtet til at tilbyde nødpasning på skolen til de elever, der er i målgruppen for nødpasning. Vi opfordrer jer til så vidt muligt at holde jeres barn hjemme i de næste 7 dage. Hvis I har behov for nødpasning, aftales dette med Muldbjergskolen.

Målgruppen for nødpasning er:

Elever indskrevet i børnehaveklassen og 1.-4. klasse, hvis forældre er i beskæftigelse eller selvstændige erhvervsdrivende og ikke er hjemsendt eller varetager beskæftigelsen eller erhvervet hjemmefra.

Elever der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder hvor børn og elevers behov er begrundet i forholdene i hjemmet. Det kan for eksempel være elever, som mistrives, har behov for ekstra støtte og daglig kontakt, har højt fravær eller lav deltagelsesaktivitet, har svært ved at deltage i undervisningen hjemmefra, eller ikke kan få den fornødne hjælp til undervisningen hjemme, for eksempel fordi forældrene ikke taler sproget eller er i en socialt udsat position.