14-årig skadet af kanonslag under fest

HJØRRING: Fredag aftens fest for deltagerne i Dana Cup i Hjørring udviklede sig vel voldsomt, da der omkring klokken 22.30 blev kastet med kanonslag ind i teltet til publikum. Det gik fysisk ud over en 14-årig pige, der trådte på et kanonslag.

- Hun havde fået en flænge i den ene storetå, som hun blev kørt til skadestuen til behandling for, siger vagtchef Bruno Brix fra Nordjyllands Politi.

Også i forbindelse med Dana Cup blev en 17-årig dreng senere på aftenen overfaldet blandt andet med spark. Også han blev kørt til behandling på sygehuset, men er blevet udskrevet igen. Endelig anholdt politiet en 15-årig lokal dreng, der havde taget en ulovlig foldekniv med i byen.

Politiet har endnu ikke anholdt noget i de to sager, hvor pigen og drengen kom til skade.