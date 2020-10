15-årige Mathis døde efterladt og alene: Fredag falder der dom

RETTEN I HJØRRING: Fredag er sidste retsdag i sagen mod den 33-årige mand, der er den sidste, der har set 15-årige Mathis Matthiassen i live.

Den 33-årige er tiltalt for at have udsat Mathis for grov vold, og for at have efterladt ham i hjælpeløs tilstand på parkeringspladsen ved boldbanerne i Hørby.

Forud for det, havde de to aftaltes at mødes via app'en GrindR. En app, som primært bruges til at istandsætte møder mellem homo- og biseksuelle.

De aftalte, at de skulle tage MDMA og have sex, men aftenen udviklede sig i en noget mere alvorlig retning.

Fundet på morgentur

Torsdag forklarede en kvinde i retten, hvordan hun på sin morgentur med sin mand tilbage i marts, havde fundet Mathis liggende på parkeringspladsen ved boldbanerne kun iført en t-shirt og et par cowboybukser.

En til to meter fra ham stod hans sko. I den ene lå hans mobiltelefon.

Hun troede først, at der var tale om en langt ældre person, men vidste instinktivt, at han var død.

I retten forklarede hun, at hans læber var blå, og at hans venstre arm lå i en unaturlig stilling.

Hun ringede 112 og kort efter var der både hjerteløbere, ambulancer og politi omkring dem.

Klokken 08.32 lørdag den 28. marts blev Mathis erklæret død.

Ikke tiltalt for drab

Den 33-årige blev anholdt søndag den 29. marts og i første omgang sigtet for drab. Sigtelsen blev dog senere ændret.

Politiet vurderede, at når der ikke var nogen vidner, og beviserne kun beroede på de lægelige vurderinger, så var det ikke muligt at rejse tiltale for drab.

Sagen nåede hele vejen til statsadvokaten, som erklærede sig enig i politiets vurdering. Den 33-årige og Mathis havde desuden aftalt, at de skulle tage MDMA, og der var ikke beviser for, at den 33-årige skulle havde forgiftet Mathis.

Nægter sig skyldig i vold

Den 33-årige, blev dog sigtet for at være i besiddelse af narkotika, grov vold, og for at have efterladt Mathis i hjælpeløs tilstand.

Han erkender at have været i besiddelse af narkotika og erklærer sig delvist skyldig i at have efterladt Mathis i hjælpeløs tilstand, heruder nægter han sig skyldig.

Han forklarede i retten, at det der foregik den nat foregik efter fælles aftale, men at han sidst på aftenen gik i panik, fordi han frygtede, at Mathis ville afsløre hans store hemmelighed.

Hundehalsbåndet

En af de ting som både forsvarer og anklager brugte lang tid på at gennemgå på rettens næstsidste dag, var afhøringen af retsmediciner Asser Hedegård Thomsen.

Han forklarede, hvordan de retsmedicinske rapporter, var blevet udarbejdet og gennemgik konklusionerne i retten.

I anklageskriftet er den 33-årige tiltalt for, at have udsat Mathis for kvælning med udefrakommende tryk mod halsen, herunder med et hundehalsbånd.

Retsmedicinerne fandt tegn på kvælning, men det kunne ikke fastslås, at det var sket med hundehalsbåndet. Faktisk var der flere ting, der pegede på, at kvælningen var foregået på en anden måde.

I obduktionserklæringen står der, at Mathis havde punktformede blødninger ved øjnene, som er et tegn på kvælning, og at der blev fundet skader på læberne og ved kindslimhinden.

Det sidste tydede ifølge Asser Hedegård Thomsen på, at skaderne var forårsaget af spærring af luftvejene ved mund og næse.

Både forsvarer og anklager, ville gerne have retsmedicinerens vurdering af, om de fundne skader kunne være forårsaget af kvælning med halsbåndet.

Direkte adspurgt svarede han:

- Skaderne på munden og i ansigtet? Nej. Men de punktformede blødninger? Ja.

Dommen

Fredag er den sidste retsdag i sagen og efter at forsvar og anklager har fremført deres procedurer, skal dommer og domsmænd votere og fælde dom over den 33-årige..

Bliver han dømt, kan han se frem til en dom på flere års fængsel.

