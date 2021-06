175 i isolation efter sidste skoledag - lærer vidste ikke, han var smittet

- Det er træls. Vi har været så påpasselige og har stort set ikke haft nogen smittede. Så sker det her. På sidste skoledag. Lige op til vores eksaminer og årsprøver.

Skoleleder på Hjørring Private Realskole Klaus Lundsgaard fik at vide, at en lærer desværre var testet positiv med Covid-19 lørdag, og siden da har al planlægning måtte laves om.

Læreren havde spillet med i den traditionelle fodboldkamp, hvor lærere og ansatte dyster mod skolens afgangselever i 9. og 10.klasse.

- Og når man har deltaget i en fodboldkamp siger styrelsen for Patientsikkerhed, at en nær kontakt er en spiller, der har været nærmere end to meter af den smittede. Derfor har vi sendt 25 ansatte og 150 elever i isolation. Der bliver taget PCR-test i dag mandag og på sjettedagen onsdag. Derefter kan elever og lærere vende tilbage. Ved den første test i dag, blev der fundet en smittet.

HPR var allerede torsdag eftermiddag blevet informeret om at en afgangselev var smittet med Covid-19, men da var kampen spillet, og eleven havde ikke deltaget i fodboldkampen.

- Derfor blev vedkommendes klasse sendt hjem i isolation torsdag eftermiddag sammen med de seks lærere, som havde haft afgangsklassen tirsdag og onsdag, blev ligeledes sendt i isolation.

Klaus Lundsgaard og hans viceskoleinspektør Henrik Frand-Madsen var også på holdet. Det samme var 22 andre mandlige ansatte og en enkelt kvinde.

- Vores kvindelige afdelingsleder er den eneste fra ledelsen, der må være på skolen indtil torsdag.

Skolen har i alt 100 ansatte og 850 elever. De er blevet testet to gange om ugen i en længere periode.

Sidste skoledag smitten får konsekvenser både for afgangselever og de mindre klasser. Nogle af de hjemsendte lærere har klasser i de yngre årgange. Afgangseleverne bliver også ramt.

- Vi har måtte aflyse 10.klasses matematik-eksamen. Vi kunne ikke flytte eksamen til en anden dato, fordi det ikke passede med censorerne, og de lærere, som 10.klasserne har, underviser andre klasser og er selv censorer. 10. klasse kan til gengæld komme op i mundtlig dansk, og 9. klasse kan gennemføre begge deres eksaminer i dansk og engelsk.

- Afgangseleverne skal, fordi de har været hjemsendt, kun have to mundtlige eksaminer i år er det besluttet af Undervisningsministeriet. Men vi havde selv lavet årsprøver. Her har vi aflyst gruppeprøver i idræt og i natur-og teknik. For det kan ikke lade sig gøre at lave fysikforsøg online, forklarer Klaus Lundsgaard.

Skolelederen har det selv fint og har ingen symptomer. Indtil videre er kun en elev testet positiv i den første test.