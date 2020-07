16-årig fængslet for voldeligt gaderøveri i Bindslev

BINDSLEV:En 16-årig dreng blev tirsdag varetægtsfængslet, sigtet for et gaderøveri i Bindslev mandag aften.

Det oplyser anklager Louise Watson.

Den 16-årige er sigtet for, sammen men en anden dreng, at have slået og sparket en mand og efterfølgende taget hans mobiltelefon.

Røveriet skete på åben gade i Bindslev omkring klokken 23.30.

Den 16-årige nægter sig skyldig i røveri, men erkender, at han har slået den anden, fortæller Louise Watson.

Drengen blev varetægtsfængslet i 13 dage. Den anden formodede gerningsmand er også sigtet i sagen, men er ikke blevet varetægtsfængslet.