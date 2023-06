16-årig idømt over tre års fængsel for flere voldtægter af pige

HJØRRING:En 16-årig dreng er blevet idømt tre år og tre måneders ubetinget fængsel for flere tilfælde af voldtægter og blufærdighedskrænkelser mod en pige.

Forholdene fandt sted i Hjørring i 2022, hvor pigen var 11 eller 12 år gammel. De to var bekendte, oplyser anklager Sofie Stokholm fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

- Han nægtede det hele men blev fundet skyldig i alle forhold, fortæller Sofie Stokholm.

Ud over fængselsstraffen er der givet en tillægsdom i form af, at ungdomskriminalitetsnævnet skal se på sagen. Det er et uafhængigt nævn, som arbejder med at forebygge ungdomskriminalitet gennem målrettede indsatser for kriminalitetstruede børn.

Dommen mod den 16-årige var stort set, som Sofie Stokholm havde nedlagt påstand om. Han ankede den på stedet, og derfor skal den for Landsretten.

Blandt de forhold, retten fandt drengen skyldig i, var flere voldtægter, hvor han holdt pigen fast, og hvor hun gav udtryk for, at hun ikke ville have samleje med drengen. Et af forholdene var et voldtægtsforsøg, hvor det lykkedes pigen at vriste sig fri.