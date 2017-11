16-årig krænkede lille pige

HJØRRING: En 16-årig dreng er ved Retten i Hjørring idømt 14 dages betinget fængsel for at have blufærdighedskrænket en ni-årig pige.

Det skete i november sidste år, hvor han sendte et intimt billede over Snapchat til pigen. Den 16-årige og pigen havde ingen forudgående relation til hinanden.

Pigens far anmeldte forholdet til politiet. Udover den betingede fængselsdom blev den 16-årige også pålagt at betale en erstatning på 5000 kroner til pigen.

Flere upassende fotos

Den 16-årige fik desuden beslaglagt sin iPad, da han i januar i år var i besiddelse af en mængde upassende fotos af personer under 18 år i sin Dropbox. Dette var sagens andet forhold.

Den 16-årige havde i forvejen erkendt begge forhold.

I retten forklarede han, at han ikke havde tænkt sig om, og at han i dag godt kan se, at det var dumt.

Han modtog dommen.