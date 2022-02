Dreng truede med kniv i Rema 1000 - sådan endte det

SINDAL:En 16-årig fra Himmerland erkendte torsdag ved Retten i Aalborg at have stået bag et røveriforsøg af Rema 1000 i Sindal 21. december sidste år. Desuden erkendte han sig skyldig i forhold om trusler, besiddelse af en ulovlig foldekniv og hærværk af en VW Caddy med skade for knap 30.000 kroner til følge.

Det gav en dom på to måneders ubetinget fængsel og otte måneders betinget fængsel, samt en henvisning til Ungdomskriminalitetsnævnet, fortæller anklager Laura Dehlbæk. fra Nordjyllands Politi,

Røveriforsøget fandt sted omkring klokken 21.15, hvor den 16-årige med sin foldekniv truede en kassemedarbejder til at lægge 5.450 kroner i en pose og placere den på kassebåndet.

Den 16-årige nåede dog aldrig at få pengene med sig, før han stak af fra gerningsstedet.

Han holdt dog ikke lav profil særligt længe efter det mislykkede røveriforsøg. Omkring midnat så han sig nemlig sur på en folkevogn, der endte med at få sprættet sine dæk op og knust flere ruder. Kort efter blev han pågrebet af politiet.

Den unge mand var i øvrigt tiltalt for yderligere tre omgange hærværk - af en kabinescooter, en Peugeot og en VW Polo. Her kom tvivlen dog den 16-årige tilgode, da Retten ikke fandt, at man med sikkerhed kunne sige, at det var ham, der stod bag de tre forhold.