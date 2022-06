16-årige Klara laver forret til 75 gæster på gourmet-restaurant: - Jeg bliver da lidt nervøs

HJØRRING:Når man ikke er uddannet kok, kan det være noget af en presbold at skulle lave mad til gourmetgæster på den anerkendte restaurant, Bryghuset Vendia. Og specielt, når der faktisk møder 75 gæster op.

Men det virker umiddelbart ikke til at tynge 16-årige Klara Bonnerup Nielsen nævneværdigt:

- Jeg bliver da lidt nervøs, for man skal jo selvfølgelig gerne præstere. Men jeg synes jo også, at det er megafedt, at vi på den her måde er ude og få rigtige erhvervsoplevelser.

Klara Bonnerup Nielsen er én af syv elever på linjen GastroEvent på Halvorsminde i Hjørring.

Eleverne skulle bidrage med hver sin ret til en velgørenhedsmiddag, der fandt sted torsdag aften - og Nordjyske var på besøg, da eleverne gjorde de sidste forberedelser i køkkenet på Bryghuset Vendia.

- Vi får jo noget viden om, hvordan en normal arbejdsdag forløber i det her fag. Så jeg håber virkelig, at jeg kommer til at lære noget om tempoet og om at have overblik, når det går stærkt, siger Klara Bonnerup Nielsen.

- Og hvis jeg kan lave en forret til 75 mennesker, så kan jeg da noget, tilføjer hun med et smil.

Vil skabe brobygning

Der er en god grund til, at eleverne fra Halvorsminde på den måde er kastet ud i en stor udfordring.

Den gamle efterskole Halvorsminde - der ligger i Hjørring-bydelen Bagterp - oprettede i 2015 en såkaldt fri fagskole. De frie fagskoler vil gerne motivere flere unge til at søge i retning af erhvervsuddannelserne. Og det sker blandt andet ved brobygning.

Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole Skolen er en af de 20 ældste efterskoler i Danmark, idet den blev grundlagt i 1903. Skolen var dengang for 13-17-årige drenge og på det første elevhold var der tre elever og fire lærere.

I sommeren 1920 druknede forstanderparrets ældste søn. Da der i 1923 blev bygget en ny fløj, fik fløjen en frise med navnet Halvorsminde - til minde om sønnen. Bagterp Efterskole hed fremover Halvorsminde Ungdomsskole. Samme år kunne piger også blive elever - der var nu 40 drenge om vinteren og 40 piger om sommeren.

I 2015 blev Halvorsminde en kombinationsskole, idet man startede en fri fagskole. I dag er der plads til 136 elever fordelt på 8., 9., 10. og 11. skoleår. Sammenlagt tilbyder Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole en lang række forskellige indgange til undervisning.

På efterskole-delen kan man vælge 9. og 10. kl. i disse fem studieretninger: "Håndværk", "Idræt", "Iværksætteri", "Naturvidenskab" og "Samfundsvidenskab". Studieretningerne er gymnasieforberedende.

På "Halvor Fri Fagskole" er studieretningerne erhvervsrettede. Her kan man i dette skoleår vælge mellem disse linjer: "Care", "GastroEvent", "GameDesign" og "Håndværk - kloge hænder".

På den fri fagskole trækker eleverne flere gange om ugen i arbejdstøjet og får smagsprøver på forskellige erhvervsuddannelser. Formålet er at introducere eleverne for de mange muligheder, erhvervsuddannelserne åbner op for. De er flere gange om året i erhvervspraktik og i brobygningsforløb på EUC Nord - samtidig med at de har de boglige fag. Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole VIS MERE

Ved starten af dette skoleår introducerede Halvorsminde den nye linje, GastroEvent, hvor eleverne både skal blive dygtigere i et køkken - men også arbejde med afvikling af events.

- Der er mange af eleverne her, som går og overvejer, om de eventuelt skal arbejde indenfor køkkenfagene. Og vi vil selvfølgelig gerne være med til at inspirere og motivere dem til at gå videre ad den vej, fortæller underviseren Louise Bødker Lindkvist.

- Men det er ikke sådan, at vi nødvendigvis synes, at de skal videre indenfor branchen. De får mulighed for at prøve det af - og også fordybe sig i det - og så er de måske mere afklarede med, hvad de skal næste skoleår.

Louise Bødker Lindkvist tilføjer, at fem ud af de syv elever på GastroEvent faktisk nu planlægger at uddanne sig indenfor køkkenfagene efter sommerferien. En enkelt vil være beklædningshåndværker, mens den sidste tager en gymnasial uddannelse.

75 billetter revet væk

Selve velgørenhedsmiddagen på Bryghuset Vendia fungerede faktisk samtidig som elevernes fagprøve. Råvarerne var på forhånd sponsoreret - og overskuddet ved arrangementet går til Red Barnets Sommerlejr i Hjørring. Billetprisen var 495 kroner at deltage - og det førte ikke bare til, at samtlige 75 biletter blev revet væk. Flere interesserede var også på venteliste for at komme med til arrangementet.

Så både begivenheden og erfaringerne med den nye GastroEvent-linje har været positive, fastslår Louise Bødker Lindkvist:

- Det har været en kæmpe succes. jeg havde slet ikke turdet drømme om, at vi kunne stå her og lave sådan en event for 75 mennesker.

- Eleverne har jo før prøvet at servere i spisesalen på skolen for de andre elever. Men med den her begivenhed bliver de "vist frem" på en helt anden måde. Det her kan noget helt andet. Det giver dem noget stolthed og en oplevelse, som de kan se tilbage på i lang tid bagefter, siger Louise Bødker Lindkvist.

Bekræftet i sit valg

For 16-årige Klara Bonnerup Nielsen - der oprindeligt kommer fra Århus - har det være positivt at gå på GastroEvent i Hjørring.

- Jeg går her, fordi jeg mente, at det ville være interessant at komme ud og lave mad. Og jeg er blevet bekræftet i, at det er det, som jeg gerne vil.

Hun ser nu en fremtid som konditor for sig.

- Jeg kan godt lide, at der er rigtigt meget håndværk i konditorfaget. Og nu kan jeg se en vej for, hvordan jeg skal arbejde videre med at blive det.

Kigger efter en "masterchef"

Samtidig med at GastroEvent for et års tid siden blev oprettet, indledte Halvorsminde også et samarbejde med Bryghuset Vendia. Derfor var det også naturligt, at restauranten lagde rammer til selve velgørenhedsmiddagen.

- Eleverne har været ekstremt motiverede og fokuserede. De vil gerne have en professionel vurdering fra os på de ting, de laver. Og samtidig så suger de selvfølgelig til sig fra vores faglærte kokke, siger direktør på Bryghuset Vendia, Kristian Rise.

- For mig er det jo helt åbenlyst, at vi skal engagere os i det her. Det her er den næste generation af kokke. Vi vil gerne have fat i dem i en ung alder - og vi vil også gerne være med til at give dem en god oplevelse.

- Det er svært at finde gode folk i den her branche, så jeg har da delt visitkort ud til alle eleverne fra Halvorsminde, siger han med et stort smil.

- Vi skal jo sørge for, at det er os, der får fat i den næste "masterchef".

Man kan på www.halvorsminde.dk læse meget mere om skolen og om de forskellige uddannelsesretninger, der tilbydes.