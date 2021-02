17-årig pige anmelder voldtægt i sommerhus

HØRMESTED:To yngre mænd - en på 19 og en på 20 år - sidder lige nu anholdt på politigården i Aalborg sigtet for voldtægt af en 17-årig pige i et sommerhus i Hørmested.

Det oplyser vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi.

- En flok yngre mænd var samlet til en sammenkomst i sommerhuset i Hørmested. Til stede var også to piger. To andre piger havde været i byen i Aalborg, hvorefter de tog til sommerhuset i Hørmested, fordi den ene af pigerne kendte de unge mænd, forklarer Jess Falberg om hændelserne forud for anmeldelsen om voldtægten.

Ifølge vagtchefen endte det med, at de to piger havde sex med de to unge mænd. Men den ene af de to piger - den 17-årige - afviste, at hun havde givet samtykke til at have sex med de to.

Derfor tilkaldte hun sine forældre, som hjalp hende med at få anmeldt sagen som voldtægt, forklarer Jess Falberg.

De to sigtede unge mænd erkender, at de havde sex med pigerne, men nægter voldtægt. De mener, at der var givet samtykke fra begge pigernes side.

Politiets jurister vurderer lige nu, om de to unge mænd skal i grundlovsforhør.

