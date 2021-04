18-årig død i færdselsulykke: Bilen brød i brand, efter den ramte et træ

En 18-årig mand fra Løkken har natten til søndag mistet livet efter en alvorlig færdselsulykke på Brønderslevvej ved Vrensted øst for Løkken.

Det fortæller vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

Soloulykken skete kort før klokken 00.31, hvor politiet fik anmeldelsen.

Den 18-årige var af en endnu ufastlagt årsag kørt af vejen og havde ramt et træ. Efterfølgende var der brudt brand ud i bilen.

Da en læge kom frem til stedet, blev den 18-årige mand erklæret død.

Politiet oplyser, at en bilinspektør har foretaget tekniske undersøgelser af ulykkesstedet og bilen. De undersøgelser skal bruges til at fastlægge en formodentlig årsag til selve uheldet, samt om den 18-årige døde ved kollisionen med træet eller under den efterfølgende brand.

De pårørende i sagen er underrettet.