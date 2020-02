18-årig mand kvæstet: Kørte galt på E39 med høj fart

HJØRRING:En 18-årig mand blev kvæstet ved en voldsom trafikulykke på motorvej E39, Hirtshalsmotorvejen, onsdag aften omkring kl. 19.30.

Ifølge Nordjyllands Politi kom den unge bilist kørende ad motorvejen mod nord i høj fart. Lige syd for frakørsel 2 til Hjørring Nord påkørte han en forankørende norsk bil, men fortsatte.

Kort efter, lige nord for frakørslen, gik det dog helt galt. Den unge mand mistede kontrollen med sin bil, som endte med at ramme et træ og blev totalskadet.

Den 18-årige blev bagefter med ambulance bragt til sygehuset i Hjørring. Han er formentlig kommet alvorligt til skade, ifølge de foreløbige meldinger politiet har.

Begge nordgående spor på motorvejen var afspærret efter ulykken på grund af oprydning, men efter halvanden times tid var motorvejen genåbnet.

Den norske bil, som blev påkørt kort før trafikulykken, måtte bugseres væk, men ingen personer i den bil menes at være kommet noget alvorligt til, oplyser vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.