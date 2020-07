19-årig blev fængslet for to voldtægter - nu er han frifundet

HJØRRING:Efter næsten tre måneders varetægtsfængsel kunne en 19-årig mand forlade Retten i Hjørring som en fri mand, da en domsmandsret frifandt ham for to påståede voldtægter med 14 måneders mellemrum.

Ifølge anklageskriftet skaffede den 19-årige mand sig natten mellem 14. og 15. februar i fjor uberettiget adgang til en adresse i Aars, hvor han - igen ifølge anklageskriftet - tvang en yngre kvinde i starten af 20'erne ned på hendes seng, tog kvælertag på hende og - mens han tvang sig til samleje - sagde; "rolig, det er snart overstået" til kvinden.

Ifølge kvindens forklaring havde de to forinden mødt hinanden på et diskotek. Efterfølgende havde den nu 19-årige mand fulgt hende hjem, men ifølge kvinden skiltes de ved hendes hoveddør. Efter at hun derefter havde været toilettet i sit hjem, fandt hun efterfølgende den tiltalte liggende i sin seng.

I retten forklarede den unge mand, at han ingen erindring havde om, at han overhovedet havde haft sex med kvinden den pågældende nat. Da sagen var uden tekniske beviser, og da domsmandsretten fandt, at der var uoverensstemmelser mellem kvindens egen forklaring og det, hun kort efter selv havde fortalt til vidner, som var indkaldt for at give deres forklaring, valgte en enig domsmandsret at frifinde den 19-årige.

I retten stod han også tiltalt for en fuldbyrdet voldtægt i et sommerhus i Saltum 19. april om aftenen i år. Her opholdt manden sig sammen med tre andre, og ifølge anklageskriftet skaffede han sig i løbet af aftenen adgang til et badeværelse, hvor en 16-årig pige opholdt sig. Her havde den 19-årige ifølge anklageskriftet låst døren og truet sig til både vaginalt og analt samleje samt oralsex med den 16-årige, mens hun ifølge anklageskriftet protesterede og forsøgte at få manden til at stoppe ved at sige "nej", "det her kan jeg ikke" og "lad være".

På baggrund af forklaringer fra den tiltalte og den 16-årige pige samt flere vidner valgte en uenig domsmandsret ikke at følge anklagemyndighedens påstand om voldtægt. Med dommerstemmerne 2-1 blev den 19-årige mand også frifundet for dette forhold, og efter næsten tre måneder bag tremmer kunne han forlade retten som en fri mand.

Det var Mathias Andersen, der førte sagen for anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

- I sager uden tilståelse vil der altid være en eller anden form for tvivl. Jeg påstod ham dømt for begge forhold, og jeg havde også en forventning om, at der ville ske domfældelse. Ellers havde jeg ikke rejst sagen, men retten kom altså frem til en anden vurdering, siger han.

Mathias Andersen og anklagemyndigheden har frem til 24. juli til at afgøre, om de vil anke byrettens dom til Landsretten.

Samtidig er det op til den nu frifundne 19-årige mand at afgøre, om han vil søge erstatning for uberettiget varetægtsfængsling.