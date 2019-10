19-årig kørte galt midt om natten - endte på mark

HJØRRING:En 19-årig mand kørte galt i bil ved Øster Hedevej-Bækbovej lige øst for Hjørring natten til søndag.

Ifølge Nordjyllands Politi skete uheldet omkring kl. 03.30, hvor bilen endte ude på en mark.

En test på stedet viste, at den unge bilist var påvirket af narko - muligvis amfetamin - så han blev taget med til blodprøve. Han var alene i bilen og var ikke kommet noget alvorligt til, oplyser politiet.

Nu sigtes han for at have kørt bil i narkopåvirket tilstand.