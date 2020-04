19-årig nægter voldtægt på toilet i sommerhus: - Det var frivilligt

SALTUM:En 19-årig mand blev natten til mandag anholdt, efter en 16-årige pige havde anmeldt ham for voldtægt i et sommerhus i Saltum.

Det afviser den 19-årige dog pure, og har i stedet forklaret til politiet, at der var tale om frivillig sex.

Den 19-årig bliver lige nu fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, hvor han er sigtet for fuldbyrdet voldtægt af den 16-årige samt for andet seksuelt forhold end samleje.

Sigtelse: Voldtaget på toilet

Grundlovsforhøret bliver holdt for lukkede døre, og de nærmere omstændighed omkring den påståede voldtægt samt mandens forklaring forbliver dermed lukkede for offentligheden.

Men ifølge sigtelsen - som anklager Mathias Andersen læste op, inden dørene blev lukket - skulle den 19-årige have anvendt fysisk tvang, da han voldtog den 16-årige pige på toilettet i sommerhuset.

Det skulle være sket omkring klokken 20, mens der var andre til stede i sommerhuset. Ifølge sigtelsen sagde den 16-årige "nej" og "det kan jeg ikke".

Pigen anmeldte voldtægten klokken 00.25, og den 19-årige blev anholdt klokken 02.41.

Både den 19-årige og den 16-årige er fra Hjørring-området.

Protest mod lukkede døre

Den 19-åriges forsvarer, Jens Christian Christensen, protesterede mod dørlukningen af grundlovsforhøret. Han mente, at offentligheden har krav på at kende den 19-åriges forklaring, så det ikke kun er politiets opfattelse af begivenhederne i sommerhuset, der kommer frem i offentligheden.

Den 19-årige erkender nemlig, at der har været et seksuelt forhold mellem ham og den 16-årige i sommerhuset, men han har en helt anden opfattelse af, hvad der skete.

Ifølge ham var det gensidig, frivillig sex - og altså ikke voldtægt.

Anklageren argumenterede dog for dørlukning af hensyn til efterforskningen, fordi de andre personer, der var i sommerhuset skulle genafhøres.

Og det valgte dommeren at tage til følge og lukkede dørene for offentligheden.