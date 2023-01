19-årig sendte private fotos af kvinder

HJØRRING:En 19-årig mand fra Vendsyssel blev mandag ved Retten i Hjørring dømt for at have videresendt private fotos af unge, halvnøgne kvinder.

Ifølge politiet var det lykkedes for den unge mand at få adgang til en ung kvindes Snapchat-konto - uden hendes tilladelse.

Her havde han fundet fire private fotos med kvinder, der var delvist afklædte, og de fotos havde han sendt videre til en anden via Messenger-beskedtjenesten.

Det var en blufærdighedskrænkelse. Samtidig blev han dømt for ulovligt at skaffe sig adgang til kvindens data - billederne på Snapchat.

Den unge mand tilstod. Han blev idømt 40 dages betinget fængsel og modtog dommen, oplyser anklager Peter Boesen fra Nordjyllands Politi.