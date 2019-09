19-årig taget for narkokørsel to gange på samme nat: Endte med at køre galt

HJØRRING/AALBORG:En 19-årig mand formåede at blive taget for narkokørsel to gang på blot to timer natten til lørdag.

Første gang var kort før klokken 02.30, da han blev stoppet på Kirkegårdsvej i Hjørring. Her fik patruljen mistanke om, at han var påvirket af hash, og en narkometer-test bekræftede mistanken.

Den 19-årige blev anholdt og kørt på sygehuset, hvor han fik udtaget en blodprøve. Han blev efterfølgende løsladt med en sigtelse i bagagen, fortæller vagtchef Torben Larsen, Nordjyllands Politi.

Men det stoppede ikke den 19-årige, som efter besøget på sygehuset igen satte sig ind i en bil og kørte sydpå.

Klokken 04.22 modtog politiet så en melding om, at en personbil bar kørt galt på motorvej E39 i sydgående retning ved Høvejen.

En patrulje blev sendt af sted, og de mødte den 19-årige på uheldsstedet.

Og så blev den unge mand endnu engang anholdt og kørt på sygehuset for at få taget en blodprøve.

Den 19-årig endte dermed med to sigtelser for narkokørsel. Han er løsladt igen, oplyser vagtchefen.