192 nye Tesla’er gennem Hirtshals

HIRTSHALS: 192 fabriksnye Tesla’er er blevet sendt fra verdens største bilhavn, Zeebrugge i Belgien via Hirtshals Havn til Norge.

De mange nye elektriske biler ankom med færge fra rederiet CLdN natten til tirsdag i sidste uge til Nordsøterminalen. Herefter blev de kørt i land og omlastet til Fjord Line og Color Lines færger til Bergen, Kristiansand og Larvik. Allerede om morgenen var de på vej videre mod Norge.

Det er første gang, at så mange Tesla’ er er passeret i gennem Hirtshals på én gang, og administrerende direktør ved Hirtshals Havn, Jens Kirketerp Jensen, er godt tilfreds.

- Distributionen af bilerne fra Zeebrugge via Hirtshals Havn viser potentialerne i samarbejdet mellem CLdN, Fjord Line og Color Line, der åbner muligheder for hele transportsektoren. Transporten af de 192 Tesla’er er blot et eksempel på det utal af muligheder, der er for at kombinere effektive og klimavenlige transporter i Skandinavien og det nordlige Europa.

De 192 Tesla’er blev håndteret af Blue Water Shipping, mens de var i Hirtshals.