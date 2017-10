20-årig musiker vinder fornem pris

TVERSTED: Årets nordjyske jazznavn er pianisten Rasmus Sørensen, opvokset i Sæby. Lørdag aften fik han overrakt prisen under Jazzy Days i Tversted.

I bestræbelserne på at dygtiggøre sig som musiker har han mindst lige så meget øje på de rigtige miljøer som på den rigtige uddannelse.

Derfor tog han, efter i 2016 at have taget studentereksamen fra Dronninglund Gymnasium, på Skurup Folkhögskola, jazzlinjen naturligvis, og derfor er han som 20-årig nu flyttet til København.

Kontakterne fra Skurup har Rasmus Sørensen holdt varme. Sammen med tre af de gamle højskolekammerater har han dannet Aloft Quartet, som spiller moderne jazz og udgiver album med egne kompositioner 19. januar.

Storebror har også fået prisen

Rasmus Sørensen har ikke sin musikinteresse fra fremmede. Hans far, Frank Sørensen, er musikskolelærer, og storebror Jakob er en anerkendt trompetist, der i 2015 blev årets nordjyske jazznavn og tidligere i år blev kåret som årets nye jazznavn i hele Danmark.

Selv har Rasmus rettet blikket mod udlandet. Han har allerede én gang søgt ind på to musikskoler i New York, Manhattan School of Music og The New School. Han blev optaget begge steder men det medfølgende stipendium rakte ikke til at finansiere uddannelse og ophold.

Han har tænkt sig at prøve igen, for New York er stedet at være for en ung jazzmusiker. Som alternativ vil han søge ind på Jazz-Institut Berlin.