20 brandmænd til stede ved voldsom gårdbrand - Tre længer er brændt ned

VRÅ: Nordjyllands Beredskab er sent mandag aften til stede på en gård på Vangen i Vrå.

På gården er en lade brudt i brand, og køretøjer fra stationerne i både Hjørring og Brønderslev er sendt til stedet for at yde assistance med ildslukningen.

På gården er tre længer brændt helt ned, men det er lykkedes beredskabet at sørge for, at ilden ikke spreder sig videre til stuehuset. Det fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Per Hansen, som ved midnatstid gør status på branden:

- Taget er faldet ned, så det er ren efterslukning af de her tre længer, fortæller han og fortsætter:

- Fordi taget er faldet sammen, har vi svært ved at komme ind og slukke, så det giver lidt udfordringer for os.

Han fortæller, at beredskabet har omtrent 20 mand beskæftiget med ildslukningen på stedet, og han forventer, at det vil tage flere timer, før ilden er endelig slukket. Der er styr på branden og således ikke risiko for, at den spreder sig videre, forsikrer han.

Det var ejeren af gården, der konstaterede branden og derefter fik tilkaldt brandvæsnet.

Der er heldigvis udelukkende tale om materiel skade af længerne, der normalt bliver brugt som maskinværksted.

Det er endnu uklart, hvordan branden startede.

Opdateres...

Gårdbrand i Vrå