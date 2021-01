200 Hjørring-borgere får gratis vaccinations-transport

Mellem 150 og 200 borgere i Hjørring Kommune får de kommende måneder mulighed for gratis at blive transporteret fra hjemadressen til et af kommunens vaccinationscentre, hvor de inden længe skal stikkes for at undgå smitte med coronavirus.

Det blev besluttet under et møde onsdag formiddag, hvor et enigt Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalg i Hjørring Kommune satte rammerne for, hvilke borgere i kommunen, der vil modtage tilbudet.

Tilbudet gælder en gruppe af såkaldte immobile borgere, der hverken selv eller med hjælp fra pårørende har mulighed for at blive transporteret til et af de tre midlertidige vaccinationscentre i Sindal, Hirtshals og Hjørring.

Immobile borgere Immobile borgere er personer, som er tilbudt vaccination mod Covid-19 og ikke ved egen eller pårørendes hjælp kan transportere sig til et vaccinationscenter. Hjælpen bevilges som udgangspunkt til borgere, som opfylder alle følgende kriterier: - Borger kan ikke på grund af nedsat fysisk, psykisk eller kognitivt funktionsniveau transportere sig ved hjælp af gang, cykel, bil, offentlige transportmidler eller andre transportmidler - Borger modtager hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp eller bostøtte Som hovedregel ydes ikke transport, hvis: - Der er en bil i husstanden, og borger kan transporteres i den - Borger er bevilget støtte til køb af bil jf. Servicelovens § 114 - Borger er bevilget el-kørestol/-scooter, som kan dække kørselsbehovet - Borger kan anvende andre kørselsordninger til formålet, fx Flexkørselsordninger ved NT. Kilde: Bilag til sundhed-ældre og handicapudvalgets referat, 13. januar 2020 VIS MERE

Kørselsordningen gælder ikke blot de udvalgte borgere over 65 år, der fra på lørdag kan blive vaccineret i kommunen, men er et tilbud til alle i den immobile gruppe.

Det vækker begejstring hos formand for Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalget, Per Møller (K):

- Der var fuld opbakning til forslaget, og det glæder mig. Vi vil rigtig gerne give alle, der ønsker det, mulighed for at blive vaccineret - også de sårbare, for hvem det kan være en udfordring at komme til vaccinationscenteret, siger udvalgsformanden.

Fællestransport - med afstand

Den nye kørselsordning for immobile borgere gælder både vaccination i første og anden runde, sådan så kørslen ikke skal blive en hindring for, at den sårbare gruppe kan blive vaccineret.

Planen er, at borgerne vil blive transporteret til vaccinationscentrene via fælleskørsel, men der vil trods samkørsel blive taget de nødvendige forholdsregler med værnemidler og afstand.

Hjørring Kommune er nu i gang med at få kontakt til de immobile borgere, der vil få mulighed for at benytte tilbudet foreløbigt frem til sommer - eller til alle danskere er vaccineret.

Kørselsordningen forventes ikke gøre et stort indhuk i kommune-kassen. Hver kommune får tildelt nogle corona-midler fra centralt hold, og det er også herfra, man forventer at tage penge til kørselsordningen.

Region Nordjylland, som står for vaccinationsindsatsen, vil reservere tidspunkter til vaccinationen af de immobile borgere.