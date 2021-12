21-årig sparkede betjent, der kørte politibil

POULSTRUP:En anmeldelse om nogle optøjer i Poulstrup natten til 2. juledag endte med, at en 21-årig mand fra Astrup blev anholdt af en patrulje fra Nordjyllands Politi.

- Vi fik klokken 01.34 en anmeldelse om noget uorden på hovedgaden i Poulstrup. Vi sendte en patrulje derop, men da de kom frem var der ro på. Dog var der en 21-årig mand, der var så beruset, at han ikke kunne tage vare på sig selv, så ham ville patruljen give et lift hjem til forældrene i Astrup, forklarer vagtchef Mads Hessellund, Nordjyllands Politi.

Under kørslen mod den unge mands hjem så den 21-årige sig dog så sur på betjentene, at han fra bagsædet lykkedes med at sparke den betjent, der kørte patruljevognen, på skulderen.

- Heldigvis kunne betjenten holde styr på bilen, og betjenten kom heller ikke noget særligt til skade, men bilen blev vendt, og så gik turen i stedet for hjem til den unge mand ind på politigården her i Aalborg, hvor den 21-årige bliver afhørt og derefter løsladt, oplyser vagtchefen.

Den 21-årige blev nemlig efter sin voldelige opførsel anholdt og sigtet for vold mod politibetjenten efter straffelovens paragraf 119 om vold mod en person, der handler i offentlighedens tjeneste.

Der venter nu den ustyrlige unge mand et retsligt efterspil.