24-årig slog offer ned ved Metropol i Hjørring

HJØRRING:Det var en formentligt et pludseligt sammenstød, som lå til grund for en voldsepisode mandag eftermiddag ved Metropol på Østergade i Hjørring.

Det fortæller vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

- Vi modtog en anmeldelse klokken 16.30 om, at en person var blevet slået med en genstand af jern. Det lyder til at have været et pludseligt møde, som udviklede sig, fortæller vagtchefen.

Han oplyser, at gerningsmanden og offeret i forvejen har en eller anden form for kendskab til hinanden. Afhøringerne er dog i gang mandag aften, hvorfor den nærmere relation endnu ikke er afklaret.

Gerningsmanden er en 24-årig mand fra lokalområdet, mens der endnu ikke er data på offeret, som også er en mand.

- Men vi har fået oplyst, at at han ikke er kommet alvorligt til skade, siger Jesper Sørensen.

I forlængelse af afhøringerne skal politiets jurister vurdere, om den 24-årige skal fremstilles i grundlovsforhør.