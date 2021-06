25-årig fængslet for flere indbrud

HJØRRING:En 25-årig mand fra lokalområdet er ved et grundlovsforhør ved Retten i Hjørring blevet varetægtsfængslet i fire uger sigtet for flere indbrud i området omkring Hjørring.

Det oplyser anklager Frederik B. Nielsen, Nordjyllands Politi.

De to af indbruddene er gået ud over lokale idrætscentre, mens det tredje indbrud skete i en villa.

- Derudover var han sigtet for brugstyveri af motorkøretøjer i forbindelse med de begåede indbrud, forklarer anklageren.

Ved indbruddene er der blandt andet blevet stjålet kreditkort, smykker og i villaen også et armbåndsur.

Da indbruddene og brugstyverierne er sket over en forholdsvis kort periode valgte retten at fængsle manden på risikoen for yderligere kriminalitet fra hans side

Manden kærede ikke fængslingen.