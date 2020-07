27-årig blev taget for narkokørsel - og mistede 15.000 kroner

HJØRRING:En 27-årig mand fra Hjørring blev onsdag taget af politiet for narkokørsel på Nørrebro i Hjørring. Det oplyser politikommissær Michael Karstenskov.

Manden er godt kendt af politiet, og det er tredje gang på tre år, at manden bliver taget for at køre i påvirket tilstand.

Ifølge Michael Karstenskov har manden ikke kørekort og dermed ikke lov til at køre bilen. Derfor konfiskerede politiet mandens bil.

- Manden blev selvfølgelig anholdt, hvor han fik taget en blodprøve og blev visiteret. Her viste det sig, at han var i besiddelse af 19.000 kroner, siger Michael Karstenskov og fortsætter:

- Ikke nok med det, så har han en stor gæld til det offentlige, så vi har beholdt cirka 15.000 kroner, som vi giver videre til Skat.

Det er ikke lykkedes politiet at finde ud af, hvorfor manden kørte rund med 19.000 kroner i kontanter.

Flere påvirkede bilister

Den 27-årige mand fra Hjørring var ikke den eneste, som politiet standsede onsdag, som havde enten alkohol eller narkotika i blodet.

- vi har taget to i Sindal og en i Bindslev for spirituskørsel. Og så har vi taget en mere i Hjørring og en i Lendum for narkokørsel, siger Michael Karstenskov.

Ifølge Michael Karstenskov er det sjældent, at lokalpolitiet i Hjørring stopper seks bilister samme dag, der kører i påvirket tilstand. Han nævner, at sommerferien kan spille en rolle i det høje antal.

- Fol har ferie, og de har mulighed for at hygge sig derhjemme. Så tror de måske, at det kan gå at køre ned og handle. Men vi er også derude, siger Michael Karstenskov.