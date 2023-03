27-årig slog løs på passagerer i tog - anholdt for butikstyveri

HJØRRING:Først gik det ud over en 14-årig pige, der fik en lussing. Kort tid efter var det en 18-årig mand, der blev tildelt et slag. Begge episoder fandt sted i toget mellem Hjørring og Hirtshals tirsdag ved 18-tiden. Og i begge tilfælde var volden totalt umotiveret.

Det var en 27-årig mand, der åbenbart var oppe i det røde felt og lod det gå ud over tilfældige togpassagerer.

Det beretter vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi, forud for et grundlovsforhør, som holdes over middag ved Retten i Hjørring.

Der var ifølge vagtchefen flere vidner til episoden i toget.

- Gerningsmanden stod af toget i Vidstrup og forsvandt tilsyneladende. Senere på aftenen - ved 21-tiden - indfandt den 27-årige sig så i Coop 365 i Hjørring, hvor han begik butikstyveri. Det var så, da vi kom for at anholde ham, at vi kunne konstatere, at hans signalement svarede til det signalement vidnerne i toget havde givet af gerningsmanden herfra, forklarer Poul Fastergaard.

Den 27-årige, der er en gammel kending af politiet - også for ligenend kriminalitet - blev derfor udover sigtelsen for butikstyveri også sigtet for voldsepisoderne i toget, og politiets jurister har derfor vurderet, at han skulle fremstilles i grundlovsforhør.