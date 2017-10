27 hampplanter fundet i Vrå

VRÅ: En 39-årig mand fra Vrå er sigtet for at have 27 friske hampplanter i sit hus, som også fungerede som væksthus for hashplanterne.

Omregnet svarer de 27 planter til godt et kilo marihuana, fortæller politikommissær Kenneth Ginnerup fra Lokalpoliti i Hjørring.

Politiet tog til adressen på baggrund af et tip. Det viste sig at være rigtigt. Politiet fandt hampplanterne i to telte i et anneks, som fungerede som væksthus. Varmelamper, telte og de øvrige remedier, som blev brugt til fremstillingen af marihuana blev beslaglagt.