28-årig dømt: Tog kæresten med på brutal køretur

TÅRS:Trusler, blufærdighedskrænkelse og adskillige køreture med narko i blodet fik tirsdag Retten i Hjørring til at idømme en 28-årig mand 10 måneders ubetinget fængsel og en bøde på 28.000 kroner.

Det oplyser anklager ved Nordjyllands Politi, Dorte Kvist Knudsen.

Den 28-årige blev også frakendt retten til at køre bil de næste 10 år, ligesom han også fik konfiskeret fire biler og nogle små mængder euforiserende stoffer.

Manden blev anholdt 10. juli 2019.

Det var alvorlige uoverensstemmelser i forholdet til kæresten, som gjorde, at han tidligt om morgenen den 10. juli for to et halvt år siden tog hende med på en køretur fra Lendum til Tårs.

Kvinden, som også er mor til den 28-åriges børn, var på vej til at gå fra ham, og det fik ham til at handle ved at tage hende med på køreturen, hvor han flere gange udtrykte, at "hvis jeg ikke skal ha´dig, er der ingen, der skal ha´ dig”, hvilket fik kvinden til at frygte for sit liv og helbred.

I Tårs slæbte den 28-årige kvinden med ned ad gaden, mens han flere gange svingede med et to meter langt jernrør, hvorefter han tvang hende ind i en baggård ved Missionshuset og rev hendes trøje og bh af.

Manden tog halsgreb på kæresten og tvang hende med videre ned ad en sti.

Da politiet ankom til stedet, holdt den 28-årige mand fortsat godt fast om kvindens hals og nægtede at give slip. Han forsøgte med al vold og magt at undgå en anholdelse ved at sparke om sig.

Den 28-årige blev ved Retten i Hjørring dømt for langt over 40 forhold. Han modtog dommen på stedet, oplyser anklageren.