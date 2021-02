28-årig varetægtsfængslet for at have oversavet haglgevær

BINDSLEV:En 28-årig mand er tirsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger for at have været i besiddelse af et oversavet halggevær med ammunition.

Det oplyser anklager Malene Andersen.

Manden er fra Bindslev-området, og det ulovlige våben blev fundet på hans bopæl.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og derfor er det sparsomt med oplysninger i sagen.

Den 28-årige nægter sig skyldig i sigtelsen mod ham, men kærede ikke varetægtsfængslingen.