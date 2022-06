3000 billetter solgt: Sådan kommer du billigt hjem fra stadion-brag med promiller i blodet

HJØRRING:Lørdag 16. juli holdes Femhøje Festival for første gang på stadion i Hjørring - et endags-arrangement på Nord Energi Arena i Hjørring, hvor seks danske kunstnere spiller i løbet af dagen.

Nordjyllands Trafikselskab har i samarbejde med festivalen lavet en transportbillet, der skal gøre det let og billigt for festivalgæster at rejse til og fra festivalen.

For en krøllet 50’er kan du køre - tur-retur - med NT, der har stoppesteder tæt på den store koncert.

- Vi er glade for samarbejdet med NT. Det betyder jo både, at folk ikke behøver at køre i bil, så de kan få et par øl - men det kan også tage presset af parkeringsfaciliteterne, siger Rikke Ejsenhard, der er en af de to kvinder bag festivalen.

Og festen kommer allerede til at starte i udvalgte bus- og togafgange: NT hyrer live-musikere til at spille i flere bus og tog, der ventes at blive godt fyldt op med koncertgæster. Desuden er det planen, at der skal spilles livemusik, når folk står af om formiddagen på banegården eller perronen ved Meny.

Samarbejdet indebærer, at man ret billigt ved midnatstid kan komme af sted mod eksempelvis Løkken, Tårs og Østervrå - og endnu senere mod Aalborg.

Fra onsdag 15. juni er der en oversigt tilgængelig på NT's hjemmeside over mulige transportmuligheder. Selve køb af billet skal dog foregår i NT's app.

Femhøje Festival oplyser i øvrigt. at der på nuværende tidspunkt er solgt omkring 3000 billetter.