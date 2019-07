34-årig blev anholdt for at spille høj musik: Forsøgte at stjæle politibetjents pistol og truede med at skyde ham

HJØRRING: Onsdag omkring klokken 16 fik politiet en melding om, at der kom utrolig høj musik fra en lejlighed. Betjentene tog ud for at dæmpe musikken, men blev mødt af modvillighed fra den 34-årige.

Da den 34-årige blev aggressiv overfor betjentene, besluttede de sig for at anholde ham. Under anholdelsen forsøgte den 34-årige at stjæle den ene politibetjents pistol. Han råbte "I will shoot you with your own gun" til betjenten.

Det lykkedes dog ikke den 34-årige at stjæle pistolen. Torsdag formiddag blev han fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Hjørring.

Nægtede tyveriforsøg

Den 34-årige nægtede i retten, at han skulle have forsøgt at stjæle politibetjentens pistol. Han erkendte dog, at han havde truet med at skyde politibetjenten. Det oplyser anklager Christian Jacobsen.

Retten besluttede at varetægtsfængsle den 34-årige i fire uger. Varetægtsfængslingen skete, dels fordi det var et groft forhold, og dels fordi der var en særlig begrundet mistanke mod den 34-årige.

Den 34-årige valgte at kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.