35-årig står til udvisning efter forsøg på at fravriste pistol fra betjent

HJØRRING:En 35-årig mand er blevet udvist for bestandigt og dømt til to år og tre måneders ubetinget fængsel efter at have forsøgt at tage en pistol fra en politibetjent med ordene "I will shoot you, with your own gun."

Det bestemte Retten i Hjørring forleden. Den tiltalte har allerede nu anket dommen.

Sagen startede med, at politibetjentene opsøgte den 35-årige i hans lejlighed i Hjørring, fordi han spillede høj musik. Ifølge mandens eget udsagn forsøgte han at skrue ned for anlægget for at tale med betjentene, hvorefter de prøvede at tage anlægget fra ham.

Ifølge både manden og politiet opstod der så tumult, hvor manden råbte og forsøgte at fravriste den ene politibetjent sin pistol - det udløste anholdelsen.

En sikringsbøjle på pistolen gjorde dog, at manden aldrig fik rigtig fat i våbenet.

Manden blev derefter tiltalt for den groveste paragraf i våbenloven - hvis man bliver dømt skyldig i den, vil man få mellem to og otte års fængsel. Derudover skal han betale 7000 kroner til en ekspedient, som han i samme sag er blevet dømt for at skubbe.

Det vides endnu ikke, om den 35-årige skal sendes tilbage til sit hjemland eller et andet land. Det eneste, der er sikkert, er, at han forsat er varetægtsfængslet, indtil hans sag skal genprøves i Landsretten.