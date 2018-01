35 røg i fælden

HJØRRING: Sidste uge havde politiet i hele landet fokus på trafikken. I Hjørring betød det, at der blev uddelt 35 bøder for forseelser i trafikken.

Der var blandt andet bøder for at køre for hurtigt, ikke at respektere færdselstavler, at køre uden sele, bruge tågelygter i klart vejr, fejl og mangler på biler og cykler og for at køre bil uden kørekort.

I alt 15 bilister fik et klip i kørekortet. De blev alle målt på Løkkensvej i Hjørring.

Politiet foretog såkaldt rullende kontrol, hvor de kørte rundt forskellige stedet i stedet for at stå ét bestemt sted.