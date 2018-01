36 boliger skal nedlægges i forbindelse med renovering

HIRTSHALS: Den tredje store boligrenovering er på vej i Hirtshals, og når den er gennemført vil den almene boligmasse i byen være reduceret med tilsammen 132 lejligheder.

Byrådet i Hjørring Kommune har på sit decembermøde godkendt en renoveringsplan fra Boligselskabet BoVendia til knap 53 mio. kr., og planen medfører blandt andet, at antallet af boliger på Mågevej 1-4 og Søndergade 6-10 går ned fra 72 til 36 boligenheder.

Reduceringen sker ved at Søndergade 6 med fire boliger rives ned, mens den øvrige reduktion sker ved at fjerne 1. etage på boligblokke på Mågevej.

Samtidig får de resterende lejligheder, som er bygget i 1950’erne, en tiltrængt modernisering, så de bliver tidssvarende.

Ingen indvendinger mod huslejestigninger

Men før byrådet gav grønt lys for renoveringsprojektet havde økonomiudvalget et ekstraordinært møde for at få forventede huslejestigninger yderligere belyst. Her var der ingen indvendinger.

- Projektet er godt, men vi ville kende huslejestigningerne, før vi siger ja. Det hjælper ikke noget, hvis de renoverede boliger står tomme bagefter, sagde borgmester Arne Boelt ved byrådsmødet.

Baggrunden for den ekstra forsigtighed er, at et andet boligselskab med almene renoverede boliger i Margretheparken fortsat har problemer med at leje de største lejligheder ud.

Også byrådsmedlem Jørgen Christensen roste det nye projekt, som kan være med til at gøre området attraktivt igen. Han fremhævede eksemplet fra det andet gennemførte renoveringsprojekt af almene boliger i byen:

- I Toplærkegården er næsten alle lejligheder lejet ud, og det har virkelig pyntet på den ende af byen, understregede Jørgen Christensen.

86 er moderniseret

Problemer med tomgangsleje på op til 25 procent var baggrunden for, at renoveringen af Toplærkegården blev gennemført i 2012 til 2016. Her blev boligmassen reduceret med 33 enheder og de resterende 86 lejligheder samt omgivelser gennemgribende moderniseret.

Projektet til 83 mio. kr. er også blevet fremhævet som en af de vellykkede renoveringer i en rapport fra Statens Byggeforsknings Institut.