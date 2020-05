37 hospitalsansatte sendt hjem - men ingen af dem var smittet med corona

HJØRRING/AALBORG:Regionshospital Nordjylland og Aalborg Universitetshospital hjemsendte i forrige uge 37 ansatte - sygeplejersker, læger og portører - efter at de havde haft kontakt med en COVID-19- patient, der var blevet overflyttet mellem de to hospitaler.

De ansatte blev alle testet efterfølgende, og alle er smittefrie og tilbage på arbejde igen, oplyser Region Nordjylland.

Patienten var blevet overflyttet fra Aalborg Universitetshospital til Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

To gange med flere dages mellemrum var patienten testet negativ for corona. Derfor vurderede sygehusene, at patienten ikke længere var smittefarlig, og at der derfor ikke var brug for at isolere patienten.

Men efter ankomsten til sygehuset i Hjørring blev patientens tilstand forværret, og der var mistanke om en lungeinfektion.

En ny coronatest på patienten var positiv - den gav udslag for smitte..

Forsigtighedsprincip

- Personalet blev hjemsendt ud fra et forsigtighedsprincip, da de havde haft kontakt med patienten, der senere blev testet positiv for COVID-19. Det er glædeligt, at der ikke har været smitte blandt personalet på hospitalerne, siger hospitalsdirektør Henrik Larsen fra Regionshospital Nordjylland i Hjørring.

Ifølge hospitalsdirektøren kan dødt virus fra den tidligere coronainfektion hos patienten have medført, at den nye test gav udslag og viste, at patienten fortsat havde COVID-19. Det forsøger man nu at få Statens Serum Institut til at opklare.

Alle retningslinjer fulgt

Derfor kan hospitalsdirektøren endnu ikke sige, om procedurerne skal ændres på de to sygehuse i forbindelse med håndtering af patienter.

- Det skal fagfolk nu se nærmere på, siger Henrik Larsen og tilføjer:

- Alle har ageret efter de gældende retningslinjer i denne sag.