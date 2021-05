39-årig "glemte" at betale for landbrugsmaskiner: Svindlede firmaer for stort pengebeløb

HJØRRING:En 39-årig mand fra Asaa havde voldsomt travlt med at bedrage og snyde fra december 2019 til november 2020. Han blev fredag ved Retten i Hjørring dømt for intet mindre end 14 lovovertrædelser i dette tidsrum.

Det resulterede i en ubetinget fængselsstraf på halvandet år. Samtidig fik han udløst en reststraf på 247 dage fra en tidligere dom, oplyser anklager ved Nordjyllands Politi, Thomas Klingenberg.

Manden blev blandt andet dømt for bedrageri, underslæb og tyveri af hovedsageligt landbrugsmaskiner for en værdi af cirka 600.000 kroner. Adskillige gange lykkedes det nemlig den 39-årige at "erhverve" landbrugsmaskiner fra forskellige forhandlere, som så aldrig så deres penge, hvorefter den 39-årige solgte dem videre.

I et enkelt tilfælde blev han dog opdaget, da en forhandler opdagede, at den 39-årige havde sat deres maskine til salg på nettet.

En 44-årig bekendt var ligeledes tiltalt for fire lovovertrædelser, herunder bedrageri og underslæb. Men under retssagen kom det frem, at han var indsat som stråmand i et enkeltmandsfirma, som den dømte brugte til megen af sin kriminalitet. Derfor mente anklagemyndigheden, at den 44-årige skulle frifindes.

- Den dømte fik den 44-årige til at oprette en enkeltmandsvirksomhed, men han deltog ikke aktivt i driften af virksomheden hverken ved indkøb af maskiner og inventar. Det kom ligeledes frem, at den 44-årige ville nedlægge firmaet, da det ikke kunne betale sine regninger, men det ville den dømte ikke acceptere.

- Retten lagde desuden vægt på, at den 39-årige kom med skiftende forklaringer på, hvorfor han ikke betalte eller tilbageleverede de landbrugsmaskiner, som han havde erhvervet, fortæller Thomas Klingenberg.

Foruden berigelseskriminaliteten blev han dømt for straffelovens § 244 omhandlende vold, da han 8. august skubbede en kvinde omkuld og tildelte hende flere slag i hovedet med en sko på en legeplads ved Gærum i Frederikshavn.

Derudover blev han i tidsrummet 12. april til 8. august stoppet fire gange uden at have erhvervet kørekort, hvilket fik den konsekvens, at mandens bil, en BMW 330 årgang 2003, blev konfiskeret.

Manden modtog dommen og blev kørt direkte til varetægtsfængsling, hvor han skal sidde, indtil afsoning kan påbegyndes.