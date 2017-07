39-årig på tyve-togt i Lønstrup

LØNSTRUP: En 39-årig mand fra Hjørring-området er blevet varetægtsfængslet i 14 dage, sigtet for sommerhusindbrud, indbrud i biler samt tyveri af en bil.

Det oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Den 39-årige blev anholdt tidligt tirsdag morgen anholdt i en stjålet bil, kort tid tid efter han havde brudt ind i et sommerhus i Lønstrup.

Indbruddet skete omkring 04.50, hvor den 39-årige skaffede sig adgang til fritidshuset ved at knuse en rude, og herefter stjal bilnøglerne til beboernes bil.

Hurtig anholdt

Beboerne vågnede ved lyden af den knuste rude og fik alarmeret politiet. Tyven var dog over alle bjerge, da patruljen ankom til sommerhuset, men beboerne kunne give en god beskrivelse af den bil, tyven kørte væk i.

Efter en kort rundtur i Lønstrup fik patruljen øje den stjålne bil, som de fik standset og kunne anholde den 39-årige mand, der sad bag rattet. I bilen blev der fundet tyvekoster.

I Retten i Hjørring erkendte den 39-årige, at han havde begået indbrud i sommerhuset, ligesom han også erkendte, at have kørt i den stjålne bil. Han forklarede dog, at det blot var en bil han havde lånt, fortæller Thomas Klingenberg.

Indbrud i biler

Derudover erkendte den 39-årige et enkelt indbrud i en bil på en parkeringsplads i Lønstrup. Flere biler på parkeringspladsen havde nemlig fået smadret ruder, og der var blevet stjålet blandt andet kort og cd’er fra bilerne. Men det var altså kun et enkelt indbrud, den 39-årige erkendte i retten, fortæller Thomas Klingenberg.

Den 39-årige er en gammel kending af politiet. Han kærede varetægtsfængslingen.