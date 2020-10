40 år med kål, kartofler og en enkelt kriminel

LØNSTRUP:40 år. Så længe har Den Grønne Vogn stået på Lønstrupvej lige uden for byen.

Den er ret så godt kendt i området af både lokale og turister.

Dog har det ikke altid været en vogn. I begyndelsen var det en trillebør, og nu er det et regulært salgsskur, hvor der kan købes alt lige fra Lilla Broccoli over hjemmedyrkede tomater og krydderurter til syv forskellige slags kartofler. Og mere til.

Det er 69-årige gartner Svenning Christensen, der har drevet butikken lige siden 1980. Idéen til at starte forretningen fik han under et udvekslingsophold i Californien for fyrre år siden.

- Mange familier derovre havde et lille skur stående ved vejen, og den tanke med at sælge direkte til forbrugerne gik rent ind hos mig. Dengang gik salget herhjemme gennem et firma videre til supermarkedet, og det tog ret meget af gevinsten. Så da jeg kom hjem, satte vi selv en bod op - eller en trillebør startede det faktisk med, fortæller Svenning Christensen.

Han gætter på, at de faktisk var nogle af de allerførste i Danmark, som gjorde det. Det med at sælge på egne præmisser.

Kommer og ser til dyrene

Siden trillebørens tid har forretningen udvidet sig en hel del.

Nu dyrkes der for eksempel urter, frugter og grøntsager på fire hektar land, og der står også to drivhuse på hver 500 kvadratmeter med grønt og andet godt i. De stammer i øvrigt fra det hedengangne Højhave i Tårs.

Boden ved vejen som den ser ud anno 2020. Det begyndte med en trillebør i 1980. Svenning Christensen sidder i øvrigt i Hjørring kommunes byråd for Venstre.

- Udover alt det grønne, så er det jo også en traditionel bondegård med dyr. Jeg har for eksempel kødkvæg, som render rundt oppe ved Fyret (Rubjerg Knude, red.) og man er altid velkommen til at kigge ind på gården. Det er der faktisk en del, som gør. Nogle kommer næsten hver dag og siger hej til dyrene, siger Svenning.

Som går meget op i bæredygtighed, men ikke er økologisk som sådan.

- Jeg prøver at gøre det så bæredygtigt som muligt. For eksempel bruger jeg dyrenes møg til planterne, og planterester spiser dyrene. Så bliver det lidt cirkulært. Men et egentligt øko-mærke har jeg ikke, siger han.

Der dyrkes rigtig meget forskelligt på Svennings landbrug. Deriblandt syv slags kartofler, forskellige løg, fennikel, diverse krydderurter, tomater, agurker, kål og så videre.

- Vi prøver at have to eller tre nye sager hvert år. Det kan være Lilla Broccoli eller Orange Blomkål - bare for at nævne nogle eksempler. Der er også mange slags tomater, oplyser Svenning. Og funderer lidt videre:

Det er et traditionelt landbrug. Så der er også alle mulige dyr. Som man er meget velkomme til at komme og hilse på. Hvilket mange benytter sig af.

- Der er helt klart kommet en kulturændring indenfor grøntsager siden vognen åbnede i 1980. Folk vil gerne prøve nye og spændende ting. Og går mere og mere op i det. Mange spørger om gode råd til at dyrke hjemme - og dem får de selvfølgelig, smiler Svenning.

Fra frø til færdig plante

Han lever af sit landbrug, og har også folk til at hjælpe.

Typisk en to-tre ansatte om året.

- Mange af dem jeg tager ind, er mennesker med sociale udfordringer. Det kan være fra Jobcentret eller opholdssteder. Blandt andet havde jeg en i skånejob i 12 år, som jeg var meget glad for. Jeg har også haft en, som havde været dybt kriminel i tre år, fortæller Svenning Christensen.

Hvad fik ham den kriminelle ud af det?

- Jamen han fik jo lov at bruge sin krop, og se noget nytte i det han lavede. Det er fascinerende at se noget gro fra et lille frø til en færdig grøntsag. Der er noget helt meditativt over det, forklarer Svenning.

Det også kan oplyse, at 2020 har været et godt grøntsagsår.

- Vi har faktisk større efterspørgsel end vi kan klare. Men niveauet passer nu godt som det er nu. Det er i øvrigt ikke noget jeg bliver millionær af - men det er ekstremt tilfredsstillende. Og uanset om man har grønne fingre eller ej, er det ikke sikkert at alt lykkes. Årene er ikke ens. Man skal lære at ”snyde” naturen og finde på nye metoder, siger Svenning.

Der som et lille kuriosum nævner, at han gøder sine grøntsager ved at løbe gennem rækkerne med to spande med huller i.

- Jeg kan se på planterne når de mangler noget, runder han smilende interviewet af.