43-årig afpressede tidligere kammerat

HJØRRING: En 43-årig mand har igennem halvandet år afpresset en tidligere kammerat. Det kom frem til grundlovsforhøret tirsdag ved Retten i Hjørring, hvor den 43-årige blev varetægtsfængslet i fire uger.

Den 43-årige blev anholdt mandag morgen, og forurettede og den 43-årige kender hinanden fra teenageårene.

Den 43-årige er sigtet for 6. maj sidste år at have begået røveri på forurettedes adresse i Hjørring.

På samme dato er den 43-årige sigtet for at have truet nogle vidner, ligesom han er sigtet for at have forsøgt at afpresse forurettede siden 6. maj sidste år til november i år med et beløb hver måned.

Til grundlovsforhøret nægtede den 43-årige sig skyldig i de tre hovedforhold og han kærede fængslingen.