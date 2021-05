45 til fest i Hjørring - nu bliver de alle sigtet

HJØRRING:En fest i Hjørring i weekenden fører nu til, at i alt 45 personer sigtes for at overtræde forsamlingsforbuddet på højst 25 personer indendørs.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet er ved at udstede bøder til alle festdeltagere, oplyser politikommissær Maiken Saaby Larsen.

Politiet reagerede på en anmeldelse om, at der var flere end 25 personer samlet til en fest i Jernbanegade i Hjørring. Det var en privat fest men i et lejet lokale.

- Ved vores ankomst til adressen kunne vi konstatere, at der var i alt 45 personer til stede. Alle deltagerne i festen blev registreret af politifolkene, siger Maiken Saaby Larsen. Det var lige før midnat, at betjentene dukkede op.

Efterfølgende har politiets jurister vurderet sagen i forhold til corona-restriktionerne, og juristerne vurderer, at forbuddet mod at samles flere end 25 personer indendørs var overtrådt.

Alle står nu til bøder på 2500 kroner hver. Det er altså et samlet bødekrav på 112.500 kroner.

Havde deltagerne ventet til den kommende weekend med at feste, havde de ikke overtrådt forbuddet - fredag hæves forsamlingsloftet til 50 personer indendørs.